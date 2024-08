RivieraBanca al lavoro dal 16 agosto, prima amichevole il 4 settembre contro Pesaro

La Rivierabanca Basket Rimini si prepara a disegnare la road map che porterà all’esordio di campionato, il prossimo 29 settembre nel match casalingo del Flaminio contro l’Apu Old Wild West Udine.

Raduno il 16 agosto

Coach Sandro Dell’Agnello ha dato appuntamento al gruppo squadra per venerdì (16 agosto) quando alle ore 17 ci sarà il raduno al palaSgr di Santarcangelo, la consegna dei materiali e a seguire il primo allenamento di preparazione atletica all’aperto. In questa occasione la seduta di allenamento sarà aperta per i tifosi. Successivamente la squadra procederà nella preparazione atletica fino al 31 agosto a Santarcangelo alternando atletica con pesi e primi allenamenti con il pallone. Justin Johnson è atteso di ritorno in città per la giornata di martedì (13 agosto), mentre Robert Johnson arriverà direttamente dagli Stati Uniti qualche giorno dopo l’inizio della preparazione, come precedentemente concordato con la società.

Primo test il 4 settembre

La preparazione porterà al primo scrimmage amichevole in programma per mercoledì 4 settembre quando i biancorossi si misureranno contro la Prosciutto Carpegna Pesaro, sede e orario sono ancora da definire. Successivamente la RivieraBanca giocherà con la Sella Cento sabato 7 settembre (luogo e ora da definire), mentre il 10 settembre ci sarà un test contro l’Hdl Nardo.

Capitan Bedetti e compagni il 13 e 14 settembre prenderanno invece parte al torneo di Modena con Juvi Cremona, Sella Cento e Unieuro Forlì. Nella prima giornata Rimini affronterà alle 20 la Juvi Cremona, il giorno successivo si giocherà in base all’esito dei risultati. Resteranno poi ancora due test match prima dell’esordio di campionato: il 18 settembre contro Mestre (campo da definire), mentre sabato 21 settembre l’ultima prova generale sarà in trasferta sul campo della Sella Cento.

Altri appuntamenti da segnare sul calendario sono sicuramente quelli del 19 agosto, momento in cui si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti. Mentre l’1 settembre ci sarà un appuntamento di festa da graDella Rimini in compagnia del Barrio ed aperto a tutti i tifosi.