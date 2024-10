RiveraBanca-Unieuro garanzia di spettacolo. Grande: “Un super clima”

Sarà un “Grande” derby, che la Rinascita vuole prendere non solo per regalare una gioia al Flaminio ancora ‘sold-out’ (biglietti finiti nella mattinata di ieri) ma anche per compensare il beffardo passo falso con Cividale ancora non completamente digerito. Parola di Alessandro Grande, che dopo Pierpaolo Marini è il miglior realizzatore in casa Rinascita (14.8 punti di media con percentuali pazzesche, il 64% da due e il 45% da tre, oltre a 3.8 assist) e metterà in piedi una sfida al calor bianco contro i “piccoli” forlivesi, Parravicini in primis. «L’amaro in bocca c’è, la squadra credo abbia giocato una partita seria poi qualche dettaglio ed episodio ci ha condannati - dice il play-guardia biancorosso -. Non dobbiamo buttare tutto ciò che di buono c’è ma fare tesoro dell’esperienza per lavorare su dettagli importanti e migliorare».

Forlì segna pochissimo, ma ha anche la miglior difesa di A2 mentre Rimini ha il miglior attacco ma dietro deve, anche a detta del tecnico Dell’Agnello, registrare qualcosa. «Domenica non sarà una partita come le altre, mi aspetto un grande clima e una partita molto fisica. Vogliamo farci trovare pronti contro un’ottima squadra come Forlì. Per noi sarà importante essere concentrati sulle nostre cose, mostrare solidità limitando gli alti e bassi».

Con Robinson ancora in fase di convalescenza e adattamento alla squadra, il minutaggio di Grande lievita ma sarebbe comunque un “delitto” non concedergli spazio. «Sono contento del mio rendimento perché coincide con l’ottimo inizio di campionato. Da noi possono esserci sempre protagonisti diversi, bisogna farsi trovare pronti e tenere alto il livello di attenzione ed energia».

Poi c’è la questione ‘opportunità’: con Brindisi e Pesaro in crisi nera, la Fortitudo che non ingrana e Udine che deve ancora prendere continuità, al momento l’unica vera corazzata delle previsioni resta Cantù, appaiata in testa ai biancorossi. Insomma, c’è la possibilità di puntare a qualcosa di storico e l’occasione è troppo ghiotta per farsela sfuggire. «Noi giochiamo per vincere ogni partita, siamo sicuri di essere competitivi ma il campionato è all’inizio, dobbiamo continuare a lavorare e mantenere la concentrazione. Questo torneo non regala niente e non c’è mai un risultato scontato. Sarà una maratona, noi vogliamo essere ambiziosi».