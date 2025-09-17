Rinascita Rimini: nuovo record di abbonati, Tumini entra nel cda

Nuovo record di abbonati per Rimini: “bruciate” le 1.800 tessere a disposizione dei tifosi. Rinascita Basket Rimini ha raggiunto durante le scorse ore il suo record storico e il tetto massimo del numero di abbonamenti che si era prefissata. Sono andate completamente esaurite le 1.800 tessere messe in vendita. La società vuole pubblicamente “ringraziare tutti coloro che hanno deciso di sposare e dare fiducia al progetto di Rbr. C’è chi ha rinnovato e ci sono tanti nuovi abbonati: a tutti viene rivolto un grazie con l’obiettivo di essere tutti uniti per vivere momenti entusiasmanti”.

Successivamente in una serata conviviale a Poggio Torriana è stato il momento di svelare le nuove canotte, che quest’anno vedranno spiccare al centro il nuovo main sponsor Dole. A completare gli sponsor di maglia: Audi Reggini, Nts Informatica, McDonald’s Rimini, Geko Gold, Dulca, Dellarosa Lubrificanti, APay E-Wallet, Idroclima e Fortech. Sponsor tecnico: Erreà. Durante la serata è poi stato annunciato l’ingresso di Emanuele Tumini come nuovo membro del Consiglio di amministrazione.