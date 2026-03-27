Rimini, stagione finita per Ogden, la società torna sul mercato

La Dole Rimini comunica che a seguito della visita specialistica effettuata nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo, Mark Ogden dovrà fermarsi e non potrà terminare la stagione. “Da parte di tutto il club - si legge in una nota - vanno i più sentiti ringraziamenti a Mark per aver cercato in tutti i modi di continuare a scendere in campo, nonostante un dolore che lo limitava e non gli permetteva di allenarsi con continuità. In prima battuta (in accordo con l’atleta e lo specialista) si era cercato di gestire il problema al piede con terapie e allenamenti mirati, purtroppo negli ultimi giorni la situazione è peggiorata e l’ultimo consulto medico ha consigliato lo stop definitivo”.

Per quanto riguarda Giacomo Leardini, verranno comunicati nei prossimi giorni (dopo esami strumentali) i tempi di recupero per il suo infortunio all’adduttore patito nell’ultima giornata di campionato contro Verona.

“Infine - termina la nota - lo staff tecnico ha avuto mandato per intervenire sul mercato cercando di portare a Rimini il miglior giocatore possibile. La stagione è ancora lunga e dopo la splendida vittoria della Coppa Italia siamo convinti che la nostra squadra possa avere ancora tanto da dire in questo campionato equilibrato ed avvincente”.