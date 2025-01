Rimini si è rialzata. Dell’Agnello: “La chiave? La compattezza difensiva”

La vittoria che ci voleva. RivieraBanca interrompe la fastidiosa serie di sconfitte e lo fa con una prestazione solida, che non ha lasciato scampo ai padroni di casa. Il tecnico biancorosso Sandro Dell’Agnello lo sa ed è molto soddisfatto.

«è vero, a Cremona abbiamo fatto una buonissima prestazione, una partita solida a livello difensivo, siamo stati coesi e molto consistenti lungo tutti i quaranta minuti. Abbiamo offerto una prova ottima in difesa, mentre in attacco proseguiamo a costruire buoni tiri, con una circolazione di palloni senza egoismi. Come quasi sempre caratteristica della nostra squadra, i punti sono risultati ben spalmati, ma la compattezza difensiva ha fatto la differenza. Cremona è il terzo attacco del campionato dopo di noi e Udine: oggi (ieri ndr) ha fatto 70 punti, è stato un bel sigillo sulla vittoria».

Ciliegina sulla torta la sconfitta di Udine, che lascia così RivieraBanca sola al comando e regina d’inverno. Un riconoscimento meritato per un girone d’andata che l’ha vista sempre davanti a tutti.

«Effettivamente chiudiamo un girone di andata fantastico, oltre ogni più rosea aspettativa. Nel 2024, riferito all’anno solare, siamo stati la squadra con la percentuale migliore di vittorie di tutto il campionato. Grazie a tutti».

