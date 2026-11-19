Si alza il sipario su un lustro di Rbr High Five School: sul parquet del Palasport Flaminio si è svolta oggi, la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione del torneo riservato agli istituti superiori di Rimini e provincia, realizzato anche quest’anno con il contributo di RivieraBanca.

La grande novità è la partecipazione di due nuovi istituti (il Liceo Giulio Cesare-Valgimigli e l’ISISS Einaudi-Molari) che si uniscono nel torneo maschile ai confermati Liceo Serpieri, ITES Valturio, ITTS Belluzzi-Da Vinci, Liceo Einstein, ITT Marco Polo e Scuole Maestre Pie. Il torneo femminile, invece, vedrà sfidarsi direttamente in finale il Liceo Serpieri ed il Liceo Einstein.

Un’ulteriore novità della quinta edizione è l’introduzione di due speciali riconoscimenti: il Premio RivieraBanca Young e il Premio Giornalismo.

Il primo sarà assegnato al giocatore e alla giocatrice più giovani del torneo che si saranno distinti non soltanto per i propri valori sportivi, ma anche per il comportamento.

Il secondo, invece, metterà in competizione gli istituti, oltre che sul parquet, anche fuori dal campo. Gli studenti si cimenteranno infatti nel ruolo di giornalisti, seguendo le partite dalla tribuna stampa e partecipando alle conferenze stampa post-partita. I loro articoli saranno poi valutati da una giuria composta da giornalisti professionisti e dallo staff comunicazione della Dole Rimini.