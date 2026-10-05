Rimini, offese al Flaminio alla moglie israeliana di Cody Demps. Il sindaco: “Episodio inaccettabile”

Un deprecabile episodio ieri sera al Flaminio al termine di Dole-Avellino, con due tifosi riminesi che avrebbero offeso la moglie israeliana di Cody Demps, mimando il gesto di una pistola. Da quanto risulta la donna, in dolce attesa, è rimasta visibilmente provata. Altri sostenitori presenti al Flaminio sono intervenuti in sua difesa, insieme alle compagne degli altri giocatori biancorossi. Sul posto è poi intervenuta la polizia per riportare la calma, fino ad accompagnare il giocatore e la sua compagna fuori dal palasport.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad è intervenuto sulla vicenda: “Ho appreso la notizia della vergognosa aggressione verbale avvenuta al Palazzetto dello sport in occasione della partita Rbr-Avellino ai danni della moglie israeliana di un giocatore della Dole. Voglio esprimere alla signora la massima vicinanza e solidarietà per un episodio inaccettabile, che non ha nulla a che vedere con Rimini. Rimini, medaglia d’oro al valore civile, non giustifica mai alcuna forma di violenza, prevaricazione, guerra o sopruso individuale, in qualsiasi contesto e situazione si verifichi”.