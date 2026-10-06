Rimini, le minacce alla moglie israeliana di Demps: tutto sembra partito da un’immagine sui social

Non bastava la beffa, si è aggiunto anche il danno. Mollura e Avellino avevano dato il primo dispiacere stagionale alla Dole e pochi minuti dopo ecco che si crea un parapiglia all’interno del palasport Flaminio. Il motivo? La moglie di Cody Demps, la signora Stav Itzhak, di origini israeliane, è stata avvicinata da due “tifosi” biancorossi che l’hanno minacciata e insultata: “Assassina, assassina”.

Logicamente gli spettatori che stavano uscendo dal palazzo si sono precipitati nella zona del “fattaccio” cercando di allontanare i due personaggi e preoccupandosi della salute di Lady Demps, tra l’altro incinta. La quale, rispetto alle prime voci che l’avevano dipinta come molto scossa, è rimasta molto tranquilla.

Logico che si è cercato di capire il reale motivo di questa aggressione verbale che probabilmente va al di là del classico “caccia all’israeliano”. In realtà Stav Itzhak aveva nel suo profilo social un’immagine con un’arma, ricordo del servizio militare nel proprio Paese. Il profilo è stato chiuso pochi giorni dopo il suo arrivo e quello del marito a Rimini, ma a qualcuno evidentemente quella foto non è sfuggita.