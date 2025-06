Rimini, il Comune annuncia: “La capienza al Flaminio sale a 3.500 posti”

Un investimento per il palasport Flaminio per adeguare il palazzetto storico del basket riminese. Lo annuncia il Comune di Rimini in una nota, con il Flaminio che passerà a oltre 3.500 posti di capienza: “Al Flaminio per tutto il campionato si sono dati appuntamento ogni domenica famiglie, giovanissimi, compagnie di amici. Ed è così che il “Palazzo” ha rivelato il suo ruolo di polo di aggregazione nel senso più profondo del termine, teatro di grande spettacolo sul parquet e di divertimento e incontro sugli spalti. Lo dimostrano anche i numeri: la stagione sportiva che va in archivio ha segnato ripetuti sold out nelle gare casalinghe, con il palazzetto riminese che registrato la percentuale di riempimento più alta del campionato di A2 e con ad una media di 3.069 spettatori a partita, una tra le sei squadre in campionato a superare i 3mila spettatori. Un amore quello tra Rimini e il basket mai interrotto ma che oggi vive una sorta di luna di miele, per la quale vanno ringraziati la squadra, lo staff tecnico, il team dirigenziale e la Società, impegnata in un progetto fatto di passi mai più lunghi della gamba e di una volontà di radicamento nel tessuto cittadino che sta riconsegnando i suoi frutti.

Per queste ragioni, già da inizio anno, prima ancora che il sogno A1 diventasse così vicino, l’Amministrazione in sintonia con gli enti preposti e la società ha iniziato a valutare i progetti per ampliare la capienza del Flaminio e raggiungere quota 3.500, limite minimo richiesto dalla Lega Basket per i campionati della massima serie. L’A1 è sfuggita, ma l’Amministrazione comunale andrà avanti: durante l’estate infatti inizieranno i lavori per aumentare la dotazione di posti disponibili passando da circa 3.100 attuali (frutto di un intervento di ampliamento di circa 300 posti completato due anni fa) ad oltre 3.500, per un investimento intorno ai 200mila euro. E’ un investimento sul futuro e sull’entusiasmo di una comunità capace di emozionarsi per lo sport”