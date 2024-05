Rimini avanti con Dell’Agnello fino al 2026

RivieraBanca Rimini riparte da Sandro Dell’Agnello. La conferma era ormai scontata ma oggi è arrivata l’ufficialità nella conferenza stampa organizzata dalla società biancorossa. L’annuncio è stato dato dal presidente Paolo Maggioli: “La conferma di Dell’Agnello col quale abbiamo allungato il rapporto per altre due stagioni, è il primo segnale della continuità del nostro percorso. Sandro si è guadagnato la conferma grazie ai risultati che ha ottenuto sul campo”. “Mi sento molto coinvolto in questa avventura - ha sottolineato Dell’Agnello - in questa piazza non c’è l’obiettivo di vincere l’Eurolega ma gradino dopo gradino arriveremo da qualche parte. Intanto archiviamo questa stagione dove abbiamo fatto qualcosa di straordinario vincendo le famose 13 partite su 15. E da qui ripartiamo senza proclami ma con molta umiltà. E spero di stare qua a Rimini almeno una ventina d’anni”.