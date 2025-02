La margherita contiene due nomi: Luca Campogrande (Trieste) e Alessandro Zanelli (Scafati). Sono due esterni con caratteristiche molto diverse tra loro, ma tutti nomi di assoluto livello, che la Rinascita sta vagliando in maniera convinta, per rinforzare un roster al momento condizionato dall’infortunio di Gerald Robinson, che ne avrà almeno per altri dieci giorni (problema muscolare all’inguine), e dalle condizioni precarie di Giovanni Tomassini, che con Verona ha stretto i denti risultando anche importante in un certo frangente del match, ma che sta giocando evidentemente “sul dolore” alla spalla sinistra. A Cividale, sabato sera, dovrebbe ancora fornire il suo contributo, e i tempi sono stretti per effettuare l’inserimento di un giocatore che la società intende ingaggiare ma solo “se ne vale la pena”, cioè se apporterà miglioramenti evidenti al roster.

Non si compra “tanto per”, insomma: ma quei tre candidati, che attualmente hanno comunque minutaggio in A1, corrispondono proprio al tipo di profilo che farebbe al caso di Dell’Agnello, sia per esperienza che per presenza fisica e tecnica. In tal senso, la sosta forzata ma anche fortunata per la convocazione di Camara in nazionale senegalese, che regalerà a Rimini undici giorni di stacco (dopo Cividale, si tornerà in campo mercoledì 26 con Torino), potrebbe fare il gioco di RivieraBanca, che potenzialmente avrà più tempo per sfogliare le varie opzioni.

Al di là delle operazioni di mercato, la vittoria con Verona riveste un’importanza capitale, perché pensate a cosa sarebbe successo in caso di ko, il terzo consecutivo, con crisi ufficialmente aperta e “ansia totale” per rimpolpare il roster. Invece, con bravura ma anche fortuna – vedi l’ultima azione del regolamentare – la Rinascita l’ha sfangata dimostrandosi squadra, puntando forte sui suoi leader designati, uno sul perimetro, Marini, assoluto Mvp tornato a segnare anche da fuori, e l’altro nel pitturato, un Justin Johnson solido e martellante, che assieme a Simioni e all’evergreen Masciadri hanno consentito a Rbr di riprendersi il primo posto e di fare il pieno di una fiducia leggermente calata dopo i ko di Brindisi e Milano. RivieraBanca si giocherà, probabilmente, le possibilità di promozione diretta, che non sarà l’obiettivo stagionale, ma è diventato un sogno da cavalcare per quanto sin qui ha raccontato il campo, nei big match in trasferta: Cividale, Udine, Cantù e Fortitudo, questi i viaggi che attendono Grande e compagni di qui alla fine, mentre in casa il calendario è molto più benevolo. Ecco perché la società si è convinta che un innesto dal piano di sopra sia necessario.