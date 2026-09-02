Rbr Rimini, esauriti i 1.947 posti in vendita nella campagna abbonamenti

Rbr Rimini in una nota ha annunciato di avere esaurito i 1.947 posti del Flaminio messi in vendita della campagna abbonamenti. Un omaggio all’imminente 80° compleanno che il club biancorosso festeggerà nel 2027. “Anche quest’anno - si legge nel post pubblicato dal club sui social - abbiamo alzato l’asticella, e anche quest’anno Rimini ha risposto presente. Avevamo scelto un numero simbolico, che rappresenta l’anno in cui tutto ha avuto inizio: sono servite meno di ventiquattr’ore di vendita libera a raggiungerlo”.