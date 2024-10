Al di là dei tiri liberi falliti e della gestione dei minuti finali, nell’economia della partita persa contro i friulani hanno pesato più di tutti i rimbalzi offensivi concessi alla squadra di Pillastrini, tramutatisi in 11 tiri in più concessi a Redivo e compagni.

Tra i più positivi, una costante di questo inizio stagione, c’è il neo arrivato Gora Camara: 18 punti con 5/6 dal campo e 4 rimbalzi. «Quella di domenica è una sconfitta difficile da digerire per noi, per i tifosi, per il coach al quale avremmo voluto fare ben altro regalo di compleanno. Purtroppo, epiloghi del genere accadono nel mondo del basket, sono le leggi non scritte di questo sport. È arrivata la prima sconfitta forse quando meno ce lo aspettavamo, ma è successo, ora dobbiamo subito riprenderci e rialzare la testa».

Per il ventitreenne lungo senegalese di scuola Virtus la chiave in negativo del secondo tempo è stata la difesa, con qualche episodio di troppo girato male che ha finito per decidere la partita in volata. «In tutte le partite ci sono alti e bassi, siamo partiti bene ma poi Cividale ha recuperato approfittando di un nostro calo. A rimbalzo abbiamo concesso qualcosa di troppo, siamo stati anche sfortunati in un paio di occasioni con rimbalzi lunghi tornati nelle mani dell’attacco. Non sono chiaramente scusanti, dobbiamo essere ancora più consistenti nei momenti importanti del match».

Camara, 214 cm di potenza ed energia sotto le plance, da subito è diventato uno dei beniamini del pubblico riminese. Positivo anche l’impatto con l’ambiente e la città, aiutato anche da un ottimo italiano. «Dal primissimo giorno mi sono trovato bene con i compagni, lo staff e tutto l’ambiente di Rbr - ammette il pivot di RivieraBanca -. Dentro al Flaminio, che bolle di entusiasmo, riesco a sprigionare la mia energia, mi sento molto bene, sento un bel feeling, è bello giocare in un ambiente così».