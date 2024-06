Rbr, Dell’Agnello riabbraccia Luise

La metamorfosi ormai è completa: per il definitivo salto di qualità, probabilmente, bisognava “deriminesizzarsi” un po’ e allora, dopo l’addio del preparatore atletico Marco Bernardi e quello ormai prossimo di Alessandro Scarponi, ecco gli annunci prima del nuovo direttore tecnico Bolognesi e ora del nuovo assistente allenatore Sergio Luise, che va a sostituire Mauro Zambelli nello staff di RivieraBanca ricomponendo con Sandro Dell’ Agnello la coppia che lavorò a Forlì nel 2021/2022.

Luise, casertano, arriva dall’esperienza come head coach in B con la Juve Caserta 2021, ma vanta ormai un’esperienza notevole sia come assistente in A2 che in A1 (Recanati, Viola Reggio Calabria, Scafati e quindi Forlì). «Ho già lavorato con Dell’Agnello a Forlì in A2, avevo anche delle proposte per continuare la serie B ma davanti a un’offerta del genere di una società ambiziosa come Rimini, che ha dimostrato alta professionalità e progetti per il futuro, non potevo certo dire di no, è un’occasione importantissima per me» le sue prime parole.

Il binomio con “Sandrokan” quindi è stato determinante per la scelta di Luise, che sa già perfettamente cosa chiede il coach livornese alle sue squadre e agli staff. «Sì, conosco il modo di lavorare di Sandro, ci eravamo trovati bene a Forlì e la collaborazione era stata proficua. Poi evidentemente tutti gli allenatori cercano di adattare lo stile di lavoro alla squadra e e alla tipologia di giocatori, ma di sicuro lui mi aiuterà nell’inserimento e io lo sosterrò nell’impostazione della stagione e degli allenamenti”.

Adesso si passa alla squadra: la società continua a trattare il play Matteo Imbrò, che sarà il vero colpo italiano dell’estate. Con lui al timone, l’altro americano (Justin Johnson aveva un biennale) dovrebbe incastrarsi nel ruolo di “2”-“3” fisico ma anche tecnico, elemento che dovrà fare la differenza in attacco ma fornire anche delle garanzie in difesa. Un altro giocatore nel mirino è Pierpaolo Marini, l’ex Forlì che anche l’Unieuro però vorrebbe riprendersi. Nel reparto lunghi, dovrebbe poi arrivare il possente Gora Camara. «So che ci saranno diverse conferme - continua Luise - sto iniziando a confrontarmi anche con il direttore Alessandro Bolognesi che è un dirigente validissimo e già ho avuto modo di apprezzare la sua conoscenza dei giocatori e delle dinamiche di mercato. Penso che sarà una Rbr con giocatori nuovi importanti che si incastreranno al meglio con quelli che resteranno in biancorosso e che hanno contributo all’ottima seconda parte di annata».

Rivedremo quindi al Flaminio Grande, Tomassini, Anumba, Simioni, Masciadri e Johnson, con la comitiva biancorossa che dovrebbe radunarsi attorno a Ferragosto per iniziare la cavalcata verso il terzo campionato di A2 di RivieraBanca. Un campionato dove si alzerà ancora di più l’asticella, puntando alle prime posizioni.