Il playmaking di Rimini parlerà ancora inglese, con l’accento del Tennessee: Rbr infatti ha ufficializzato che Gerald Robinson sarà un giocatore di Rbr anche nella stagione 2025/26. La point guard di Nashville ha accettato, nella scorsa estate, di scendere per la prima volta in carriera in Serie A2; in 33 gare di campionato, ha contribuito con oltre 12 punti e 4 assist di media ed il 39% dall’arco, migliorando ulteriormente i suoi numeri ai playoff (quasi 14 punti e oltre 5 rimbalzi a partita).