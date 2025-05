Play-off Serie A2, esordio vincente per Rimini contro Brindisi (88-84): gara 2 martedì alle 20:30

Pala Flaminio in festa per l’esordio della Rivierabanca Basket Rimini nella rincorsa alla Serie A1. In gara 1 dei play-off i ragazzi di coach Sandro Dell’Agnello hanno battuto, con il punteggio di 88-84, gli avversari della Virtus Brindisi.

Magra consolazione per i pugliesi è stato il titolo di best socorer della sua guardia Isiah Brown che ha chiuso il match con 24 punti a referto. Per i romagnoli a spiccare sul gradino più alto del podio dei marcatori è stato il play statunitense Gerald Robinoson: 23 punti.

Anche sotto canestro, in fase difensiva, i riminesi sono riusciti ad imporsi con un definitivo 41 contro 31 nel conteggio dei rimbalzi totali al termine dei 40 minuti di gioco.

Le due squadre torneranno in campo martedì alle 20:30 sullo stesso parquet per gara 2.