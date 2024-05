Play-off A2 tabellone Argento, RivieraBanca ribaltata a Rieti: da 19-40 del 15’ al 73-69 finale

REAL SEBASTIANI RIETI-RIVIERABANCA RIMINI: 73-69 (15-30, 37-47, 54-54).

REAL SEBASTIANI RIETI: Jazz Johnson 24 (7/10, 2/6), Hogue 16 (7/12), Petrovic 12 (0/1, 4/7), Nobile 8 (1/2, 2/3), Spanghero 7 (2/5, 1/5), Piccin 4 (2/3), Italiano 2 (1/1, 0/2), Raucci (0/5, 0/2), Sanguinetti (0/1 da tre), Ancellotti (0/1), Poom.

RIVIERABANCA RIMINI: Simioni 17 (4/5, 3/5), Marks 16 (4/8, 2/7), Tomassini 11 (1/1, 2/7), Justin Johnson 10 (3/4, 1/3), Anumba 8 (3/4), Grande 7 (0/1, 1/5), Tassinari (0/1 da tre), Pellegrino (0/2), Scarponi (0/1 da tre), Abba, Bonfè.

La Sebastiani Rieti bissa la vittoria in gara1 e piega ancora RivieraBanca Rimini in volata: 73-69 il finale di una partita che i romagnoli sembrano aver indirizzato a proprio favore con un inizio entusiasmante. Primo quarto sul 15-30 con un Marks clamoroso: 13 punti, tra cui gli unici due canestri da tre dell’intero incontro. Rimini continua, issandosi fino al +21’ sul 19-40 del 15’. Ma qui Rieti stringe le maglie in difesa e inizia a trovare la via del canestro con maggiore frequenza, arrivando al riposo sul -10: 37-47. Ripresa e Rimini si pianta, fino al sorpasso dei laziali, sul 52-51 firmato da Piccin al 26’12”. Qui inizia la lunghissima volata finale: un tecnico di Jazz Johnson viene punito da Tomassini con il libero e la tripla successiva per il 54-58. Grande fallisce la comoda tripla del +7 e viene punito da Spanghero e Nobile, che in un lampo sparano le bombe del 60-58 (nel mezzo Simioni sbaglia da tre). Il pubblico si fa sentire, Rimini si affida a Tomassini che dalla lunghissima piazza il 65-65 a 2’30” dalla fine. Ed è sempre lui a tenere in piedi RivieraBanca con i due liberi del -1: 70-69. Ma Rimini finisce lì, perché dopo il 72-69 di Hogue, Marks perde palla, commette fallo per il +4 della staffa di Jazz Johnson a -5” dalla sirena.