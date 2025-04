Play-off A2, Rivierabanca Rimini chiude seconda: ai play-off affronterà una tra Avellino, Brindisi o Verona

Match “tiratissimo” quello disputato oggi pomeriggio fra Rivierabanca Basket Rimini e Nardò Basket. Al Palaflaminio di Rimini finisce 84-86 per la squadra ospite già destinata a giocarsi la permanenza in categoria ai play-out. Una sconfitta quella della squadra di coach Dell’Agnello del tutto ininfluente ai fini della classifica: Rimini chiude la regular season al secondo posto e aspetta solo di sapere chi sarà la sua avversaria in gara 1 dei quarti di finale. Per scoprirlo dovrà attendere l’esito del match fra Avellino e Brindisi, rispettivamente decima e tredicesima classificate e il seguente fra la vincitrice di questo e Tezenis Verona, nona al termine del campionato.