Per Dole e Unieuro si ricomincia con un’autentica settimana di fuoco

C’è tempo o non c’è tempo? All’indomani delle Final Four di Coppa Italia e del trionfo della Dole, sono veri entrambi i punti di vista. Di sicuro, con la ripresa del campionato, non c’è più tempo per cullarsi nel piacere del primo, storico trionfo di Rinascita Basket. La stagione riparte infatti a spron battuto, in una vera e propria apnea: in meno di quaranta giorni, con ben otto partite in questo stretto lasso di tempo, arriveranno i primi verdetti. Addirittura il semaforo verde si riaccende con uno sprint da tre partite in una settimana e il tempo, chiaramente, corre veloce, è fuggente come il famoso attimo.
Dall’altro lato, però, sia nella corsa di testa che in quella nelle posizioni che ballano tra play-in e play-out, non c’è una sola posizione che non sia in bilico e alla quale possa ambire un nutritissimo (e indefinibile) numero di squadre. Otto partite, in questo contesto, sono tante e gli scontri diretti in ogni zona della classifica sono così numerosi che il tempo per cambiare le posizioni da cui si riparte, non manca affatto. Anche in questo caso, però, vale la regola del “chi ha tempo non aspetti tempo”, perché possono bastare un paio di gare, di occasioni perse o confronti diretti sfavorevoli e, voilà, di spazio per rimediare non ce ne sarebbe più.
È questo il quadro che riaccoglie tutte le 19 squadre di A2, Rimini e Forlì comprese, e le tre giornate compresse che le attendono, probabilmente marcheranno in modo deciso la strada verso le posizioni che occuperanno al traguardo del 26 aprile. In una settimana, infatti, si giocheranno un fiume di scontri diretti.