Paolo Carasso lascia la carica di amministratore delegato di Rbr Rimini, Nicolai nuovo dg, restano Marini e Tomassini

Rinascita Basket Rimini
Paolo Carasso
Paolo Carasso

Sono due le grosse novità emerse durante la conferenza stampa di Rinascita Basket Rimini. La più importante è quella emersa direttamente dalle parole di Paolo Carasso dopo i ringraziamenti di rito. “Il progetto Rbr è nato otto anni fa e abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Abbiamo chiuso l’ennesimo bilancio in modo soddisfacente. Al Flaminio è sempre stata una festa. Il mio contratto scade il 30 giugno e ho deciso di lasciare la carica di amministratore delegato di Rbr. La società si è ingrandita in ogni sua forma e credo che serva una persona che possa interpretare questo ruolo in modo assolutamente professionale che possa seguire Rbr a 360 gradi”.

In ogni caso, Carasso avrà un ruolo come consulente per la parte strategica all’interno della società e soprattutto all’interno del cda del club.

Arriva Renato Nicolai, restano Marini e Tomassini

La nuova figura all’interno di Rinascita Basket Rimini è Renato Nicolai. Già avvicinato nelle scorse settimane all’Unieuro Forlì, non ha esitato quando la società riminese gli ha proposto di diventare direttore generale della Dole. “Sarò la persona che proseguira il percorso intrapreso da Rbr - ha detto Nicolai - e sinceramente tutta la passione e le emozioni che ho avvertito domenica alla fine della partita con Verona, le ho subito fatte mie. Infine posso dire che due giocatori come Pierpaolo Marini e Giovanni Tomassini hanno accettato di far parte del progetto anche il prossimo anno. Quindi si riparte da Sandro Dell’Agnello e da un gruppo di giocatori orgoglioso di far parte di questa squadra”.

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