Paolo Carasso lascia la carica di amministratore delegato di Rbr Rimini, Nicolai nuovo dg, restano Marini e Tomassini

Sono due le grosse novità emerse durante la conferenza stampa di Rinascita Basket Rimini. La più importante è quella emersa direttamente dalle parole di Paolo Carasso dopo i ringraziamenti di rito. “Il progetto Rbr è nato otto anni fa e abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Abbiamo chiuso l’ennesimo bilancio in modo soddisfacente. Al Flaminio è sempre stata una festa. Il mio contratto scade il 30 giugno e ho deciso di lasciare la carica di amministratore delegato di Rbr. La società si è ingrandita in ogni sua forma e credo che serva una persona che possa interpretare questo ruolo in modo assolutamente professionale che possa seguire Rbr a 360 gradi”.

In ogni caso, Carasso avrà un ruolo come consulente per la parte strategica all’interno della società e soprattutto all’interno del cda del club.