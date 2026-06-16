Paolo Carasso: “La Dole non sarà stravolta”

«Il primo è per Rimini, i riminesi e il Barrio in modo particolare: loro hanno avuto una parte fondamentale in questa annata, perché sia nei momenti negativi che in quelli positivi hanno sempre sostenuto squadra, staff e società, non mancando in nessun campo. A Rimini e ai riminesi perché un Flaminio così strapieno e coinvolto è da brividi. Un grazie particolare lo voglio rivolgere allo staff tecnico, da Sandro Dell’Agnello a Sergio Luise, Filippo Saulle, Diego Bartolini e a tutte quelle persone come Tommaso Rinaldi, Matteo Panzeri e Fabrizio Bartolini che con la loro passione hanno contribuito a questa grande stagione senza essere mai nominati o in vetrina: Sandro non si è mai arreso davanti a tutti questi cambi di assetto, si è concentrato sul lavoro senza mai lamentarsi ed è stato importante questo per tenere la barra a dritta. E ancora, un grazie a Davide Turci e a Simone Campanati, figure vive che hanno grandi meriti in questa cavalcata. Infine il presidente Paolo Maggioli e tutto il Cda: nel momento del bisogno nessuno si è tirato indietro e con un extra budget hanno dimostrato ancora una volta quanto ci tengano, e a tutti gli sponsor, a Giusto Curti e alla sua Dole Italia che ci consentono di finire ancora una volta con il bilancio in positivo e per come ci hanno sostenuto e stimolati ad essere ambiziosi».© RIPRODUZIONE RISERVATA