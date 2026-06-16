Paolo Carasso: “La Dole non sarà stravolta”

Rinascita Basket Rimini
Paolo Carasso: “La Dole non sarà stravolta”
Paolo Carasso: “La Dole non sarà stravolta”
Paolo Carasso: “La Dole non sarà stravolta”

Paolo Carasso, si chiude una lunghissima e bella stagione di 54 partite, con una coppa Italia in bacheca e una nuova finale play-off fermatasi a un soffio dalla garacinque per la promozione in Serie A. Come l’ha vissuta?

«E’ stata una stagione sofferta, molto impegnativa dal punto di vista tecnico e di gestione della parte sportiva. Ci sono stati molti infortuni e molti cambi forzati di sistema di squadra e in questi momenti difficili credo che abbiamo avuto il grande merito di non fare rivoluzioni, di concentrarci sul lavoro in palestra e soprattutto di cercare di trasformare le situazioni negative in opportunità di crescita per i giocatori: mi riferisco a Leardini, che ha avuto un’evoluzione giocando da “tre” minuti importanti in partite decisive, a Sankare che è esploso. E’ un tipo di lavoro che ha portato un periodo di gestione che si è riflesso su risultati immediati ma che alla lunga ha pagato e ci ha portato a questa grande cavalcata».

Cosa è mancato e cosa cambierebbe potendo tornare indietro?

«Credo che per vincere i campionati devi abituarti a stare in vetta: a noi è mancata un po’ l’esperienza di questo tipo mentre Verona aveva quattro giocatori che avevano già vinto il campionato, due con Udine e due con Cantù, e questo conta. Noi ci stiamo costruendo l’esperienza sulla nostra pelle, stando sempre ai vertici. Fra i giocatori non cambierei niente e la differenza è stata fatta dal nostro staff tecnico lavorando con questo gruppo: io sono sempre per far rendere al massimo ogni risorsa umana e portarli ai limiti e non di cambiare ai primi inciampi. Abbiamo fatto un solo cambio tecnico, Gerald, mentre l’altro è stato forzato».

Stato del roster: da settimane si rincorrono voci sui giocatori.

«Noi abbiamo sotto contratto il tecnico Dell’Agnello, quindi Denegri, Leardini, Simioni, Sankare e Ogden, su cui possiamo far valere l’accordo. Saccoccia è in prestito da un’altra proprietà mentre gli altri giocatori sono in scadenza: Tomassini, Marini, Pollone, Camara e i due stranieri sono liberi. Per quanto mi riguarda, una squadra che vince va solo ritoccata e migliorata ma non stravolta e lo zoccolo duro deve rimanere. Personalmente, mi piacerebbe riuscire a convincere Tomassini, Marini e Camara a restare a Rimini, anche se tutti hanno un grande mercato».

A chi dice grazie?

«Il primo è per Rimini, i riminesi e il Barrio in modo particolare: loro hanno avuto una parte fondamentale in questa annata, perché sia nei momenti negativi che in quelli positivi hanno sempre sostenuto squadra, staff e società, non mancando in nessun campo. A Rimini e ai riminesi perché un Flaminio così strapieno e coinvolto è da brividi. Un grazie particolare lo voglio rivolgere allo staff tecnico, da Sandro Dell’Agnello a Sergio Luise, Filippo Saulle, Diego Bartolini e a tutte quelle persone come Tommaso Rinaldi, Matteo Panzeri e Fabrizio Bartolini che con la loro passione hanno contribuito a questa grande stagione senza essere mai nominati o in vetrina: Sandro non si è mai arreso davanti a tutti questi cambi di assetto, si è concentrato sul lavoro senza mai lamentarsi ed è stato importante questo per tenere la barra a dritta. E ancora, un grazie a Davide Turci e a Simone Campanati, figure vive che hanno grandi meriti in questa cavalcata. Infine il presidente Paolo Maggioli e tutto il Cda: nel momento del bisogno nessuno si è tirato indietro e con un extra budget hanno dimostrato ancora una volta quanto ci tengano, e a tutti gli sponsor, a Giusto Curti e alla sua Dole Italia che ci consentono di finire ancora una volta con il bilancio in positivo e per come ci hanno sostenuto e stimolati ad essere ambiziosi».

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