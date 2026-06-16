Paolo Carasso: “La Dole non sarà stravolta”

Paolo Carasso, si chiude una lunghissima e bella stagione di 54 partite, con una coppa Italia in bacheca e una nuova finale play-off fermatasi a un soffio dalla garacinque per la promozione in Serie A. Come l’ha vissuta?

«E’ stata una stagione sofferta, molto impegnativa dal punto di vista tecnico e di gestione della parte sportiva. Ci sono stati molti infortuni e molti cambi forzati di sistema di squadra e in questi momenti difficili credo che abbiamo avuto il grande merito di non fare rivoluzioni, di concentrarci sul lavoro in palestra e soprattutto di cercare di trasformare le situazioni negative in opportunità di crescita per i giocatori: mi riferisco a Leardini, che ha avuto un’evoluzione giocando da “tre” minuti importanti in partite decisive, a Sankare che è esploso. E’ un tipo di lavoro che ha portato un periodo di gestione che si è riflesso su risultati immediati ma che alla lunga ha pagato e ci ha portato a questa grande cavalcata».

Cosa è mancato e cosa cambierebbe potendo tornare indietro?

«Credo che per vincere i campionati devi abituarti a stare in vetta: a noi è mancata un po’ l’esperienza di questo tipo mentre Verona aveva quattro giocatori che avevano già vinto il campionato, due con Udine e due con Cantù, e questo conta. Noi ci stiamo costruendo l’esperienza sulla nostra pelle, stando sempre ai vertici. Fra i giocatori non cambierei niente e la differenza è stata fatta dal nostro staff tecnico lavorando con questo gruppo: io sono sempre per far rendere al massimo ogni risorsa umana e portarli ai limiti e non di cambiare ai primi inciampi. Abbiamo fatto un solo cambio tecnico, Gerald, mentre l’altro è stato forzato».

Stato del roster: da settimane si rincorrono voci sui giocatori.

«Noi abbiamo sotto contratto il tecnico Dell’Agnello, quindi Denegri, Leardini, Simioni, Sankare e Ogden, su cui possiamo far valere l’accordo. Saccoccia è in prestito da un’altra proprietà mentre gli altri giocatori sono in scadenza: Tomassini, Marini, Pollone, Camara e i due stranieri sono liberi. Per quanto mi riguarda, una squadra che vince va solo ritoccata e migliorata ma non stravolta e lo zoccolo duro deve rimanere. Personalmente, mi piacerebbe riuscire a convincere Tomassini, Marini e Camara a restare a Rimini, anche se tutti hanno un grande mercato».

A chi dice grazie?