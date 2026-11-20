Sette vinte e tre perse, prestazioni e numeri eccellenti, ma nonostante un inizio di campionato più che lusinghiero e secondo solo allo straordinario nove su dieci del 2024-25, la sensazione che la Dole valga più dell’attuale 4° posto. Forse per i ko quasi surreali con Avellino nel finale e a Forlì con un black-out mai visto sul +14 ancora difficili da digerire.
Snocciolando le cifre, Rimini è infatti seconda per punti segnati a 812 (solo l’Unieuro ha fatto meglio con 820), terza per rimbalzi e soprattutto terza per punti subiti: 725 complessivi e appena 72,5 di media a partita.
Domani sera a Torino, nella tana di una potenziale pari classifica dovrà però fare a meno del suo giocatore più brillante, quel Davide Denegri che sta viaggiando a 14,5 punti di media, 26,5 minuti giocati a partita, il 51% da due, 50% da tre, il 95% ai tiri liberi, quasi 4 rimbalzi e 4 assist a partita e un pallone recuperato di media. Tutti temi cui non si sottrae il direttore generale Renato Nicolai in un punto dopo il primo quarto del campionato.
Dopo dieci giornate è tempo di un primo bilancio, come giudica l’avvio? «Sono molto contento per tante piccole cose, in primis per come lavorano il gruppo e lo staff tecnico, che mi sembra preparatissimo. Stiamo cercando di dare il meglio di noi stessi, poi gli episodi possono determinare tante cose e personalmente mi rodono più i due punti con Avellino che quelli di Forlì dove l’Unieuro ha fatto la partita della vita e noi abbiamo avuto un black-out collettivo inspiegabile ma che una volta può capitare. Con i due punti con Avellino saremmo secondi con loro e pienamente in linea. In generale però siamo soddisfatti di essere fra le prime e di come stanno rispondendo tutti, dal fisioterapista a ogni giocatori».