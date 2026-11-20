Dopo dieci giornate è tempo di un primo bilancio, come giudica l’avvio? «Sono molto contento per tante piccole cose, in primis per come lavorano il gruppo e lo staff tecnico, che mi sembra preparatissimo. Stiamo cercando di dare il meglio di noi stessi, poi gli episodi possono determinare tante cose e personalmente mi rodono più i due punti con Avellino che quelli di Forlì dove l’Unieuro ha fatto la partita della vita e noi abbiamo avuto un black-out collettivo inspiegabile ma che una volta può capitare. Con i due punti con Avellino saremmo secondi con loro e pienamente in linea. In generale però siamo soddisfatti di essere fra le prime e di come stanno rispondendo tutti, dal fisioterapista a ogni giocatori».

Domani sera a Torino, nella tana di una potenziale pari classifica dovrà però fare a meno del suo giocatore più brillante, quel Davide Denegri che sta viaggiando a 14,5 punti di media, 26,5 minuti giocati a partita, il 51% da due, 50% da tre, il 95% ai tiri liberi, quasi 4 rimbalzi e 4 assist a partita e un pallone recuperato di media. Tutti temi cui non si sottrae il direttore generale Renato Nicolai in un punto dopo il primo quarto del campionato.

Snocciolando le cifre, Rimini è infatti seconda per punti segnati a 812 (solo l’Unieuro ha fatto meglio con 820), terza per rimbalzi e soprattutto terza per punti subiti: 725 complessivi e appena 72,5 di media a partita.

Sette vinte e tre perse, prestazioni e numeri eccellenti, ma nonostante un inizio di campionato più che lusinghiero e secondo solo allo straordinario nove su dieci del 2024-25, la sensazione che la Dole valga più dell’attuale 4° posto. Forse per i ko quasi surreali con Avellino nel finale e a Forlì con un black-out mai visto sul +14 ancora difficili da digerire.

L’obiettivo di accrescere la fisicità complessiva per essere più presenti sui due lati del campo sta dando gli effetti auspicati visti i numeri. «Era un obiettivo che ci eravamo dati proprio per questo e certe scelte ci danno ragione: chi deve competere per 38 partite più eventuali play-off deve avere un certo corpo e diverse soluzioni offensive e difensive. Le stiamo avendo, con investimenti importanti anche su giovani come Lenci, che sta rispondendo bene e viene utilizzato bene: il roster è intercambiabile al punto giusto, con tante soluzioni per tutti. Diciamo che siamo dove volevamo essere».

Tutti stanno giocando minuti importanti e si ruota a dieci con tante alternative a seconda delle partite e durante la gara, la piazza si aspetta però una maggior presenza offensiva dalla coppia Usa. «Ci sta aspettarsi un po’ più di punti, parlo spesso soprattutto con Demps sul fatto che possa e debba essere un po’ più protagonista e meno altruista, ma lo stiamo facendo difendere sempre sul più forte degli avversari e lo fa molto bene, tanto che ogni volta ha il plus minus migliore di tutti o quasi. Sono sicuro che quando servirà nel corso della stagione si prenderà le sue responsabilità anche in attacco, ma non vedo in Cody e Deshawn un problema di questa squadra. Anzi».

L’annunciato lavoro di prevenzione di staff sta funzionando e al momento si conta solo il guaio muscolare di Denegri, un trascinatore in questo avvio stagione: come supplire alla sua assenza? E si ha idea di quanto sarà prolungata? «Abbiamo una squadra di dieci giocatori, Davide è un super top di questo campionato ma per il tempo necessario abbiamo in rosa le qualità per sopperire. Di certo salterà Torino, poi vedremo, speriamo possa esserci già per la partita di venerdì prossimo con Pesaro».

Un suo bilancio personale di questi primi mesi a Rimini e in società? «Mi trovo molto bene, sono contento di come sono entrato in un club più che rodato e di come si sta in una città dalla grande qualità della vita. Ogni giorno cerco di dare il mio contributo a livello gestionale e operativo e pian piano stiamo crescendo in tutto: Rimini è la scelta migliore della mia carriera, senza dubbio».

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