Minacce alla moglie israeliana di Demps, la Rinascita Basket Rimini: “Questi individui non rappresentano i nostri valori”

Minacce alla moglie israeliana di Cody Demps dopo la gara persa contro Avellino. La Rinascita Basket Rimini in una nota ha preso posizione prendendo “fermamente le distanze dai comportamenti messi in atto da alcuni individui isolati al termine del match con Avellino di domenica 4 ottobre. Tali comportamenti non trovano spazio al Flaminio e non rappresentano in alcun modo i valori che da sempre contraddistinguono Rinascita Basket Rimini e che per noi vengono prima di tutto. La Società si impegna con convinzione a mantenere questi valori al centro della propria azione quotidiana, come testimoniano, ad esempio, i progetti “Io Tifo Positivo” e “Play Ethical” avviati nella scorsa stagione e confermati per quella corrente. Allo stesso modo, partita dopo partita, il pubblico biancorosso si contraddistingue per un tifo caloroso ed appassionato, ma sempre corretto e sportivo. Rinascita Basket Rimini non può quindi accettare che questa immagine venga offuscata dal comportamento di pochi e sostiene l’attività delle autorità competenti affinché quanto successo non accada più”.