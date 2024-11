Mattia Ruggeri in Spagna con la Nazionale Under 16: l’orgoglio di RivieraBanca Rimini

Si rinnova la tradizione del vivaio biancorosso grazie ad un figlio d’arte. Rinascita Basket Rimini è orgogliosa di comunicare che Mattia Ruggeri è stato convocato dalla Nazionale italiana Under 16 per il XVII Iscar International Tournament, prestigioso torneo giovanile riservato alle rappresentative di categoria, in programma ad Iscar (Spagna) dal 5 all’8 dicembre. Nella scorsa edizione del torneo gli Azzurri, che avevano vinto l’edizione 2022, hanno conquistato la medaglia d’argento.

Dopo il raduno di Granozzo con Monticello (Novara), dal 30 novembre al 3 dicembre, la Nazionale si sposterà in Spagna dove affronterà la Castilla Y Leon (il 5 dicembre alle 18), la Grecia (il 7 dicembre alle 18) ed una terza formazione da definire in base ai risultati delle altre gare (nel pomeriggio dell’8 dicembre), facendo infine ritorno in Italia il 9 dicembre.

Mattia Ruggeri, cresciuto nelle giovanili di Insegnare Basket Rimini, sta attualmente disputando il campionato di Under 17 Eccellenza con la maglia degli Angels Santarcangelo ed è tra i 14 convocati che parteciperanno, agli ordini di coach Marco Sodini, al raduno ed al torneo vero e proprio; la guardia Nicolò Ronci, anch’egli parte degli Under 17 Angels/Rbr, è stata invece inserita nella lista dei giocatori a disposizione.