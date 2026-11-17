Lo aspettava con trepidazione il pubblico di fede biancorossa. Aspettava dopo un avvio di stagione non in sordina, ma al di sotto dei suoi standard elevato, quel Pierpaolo Marini che sa come incendiare e far esultare il popolo del Flaminio. Domenica, contro Cividale, probabilmente la miglior esibizione sin qui del giocatore abruzzese: «Siamo contenti per la prestazione e per il risultato, soprattutto alla luce della brutta uscita di mercoledì sera a Forlì, volevamo riscattarci e fare bella figura davanti al nostro pubblico. Ci siamo riusciti per tre quarti gara, poi non so cosa sia successo, se stanchezza o eccessiva rilassatezza, loro hanno fatto canestri anche difficili e sono riusciti a riaprire una gara che sembrava ampiamente indirizzata, ma siamo stati bravi a mantenere il controllo e chiuderla con merito».

Riscattata dunque la brutta sconfitta del derby, che avrebbe potuto lasciare qualche scoria: «Perdere non è mai bello, eravamo tutti un po’ arrabbiati, volevamo dare subito un segnale, cambiare faccia».

Partita dalle ottime percentuali (59% da tre), con la conferma della voce rimbalzi. Un altro segnale di una ritrovata fluidità e verve offensiva. Per “Pier” 17 punti in dote, con 4/6 da due e 3/5 dall’arco: «Trovare sin da subito la retina dà tanta fiducia, anche il giusto movimento del pallone aiuta a tirare in ritmo. Ci siamo trovati bene, abbiamo forzato pochissimi tiri, poi ci sono ovviamente serate più produttive e serate meno, contro Cividale ci siamo presi davvero ottime conclusioni, e questo unito alla qualità dei nostri tiratori, ha aumentato le percentuali che sono lì a testimoniarlo».

In un calendario che non concede soste, era importante ritrovare subito il successo per confermarsi tra le prime della classe, alla vigilia degli scontri con Torino fuori e Pesaro in casa: «Noi vogliamo restare in alto, non è facile perché partite semplici non ce ne sono. Dobbiamo rimanere costanti, siamo un gruppo unito, scivolare è umano, l’importante è rialzare subito la testa, vogliamo ripetere i campionati di vertici degli scorsi anni, penso che ci siano tutte le condizioni per toglierci altre soddisfazioni».

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