Marini esalta Rimini: “Siamo tornati noi”. Dell’Agnello: “Felice per i ragazzi e i tifosi”

Sandro Dell’Agnello dopo la grande vittoria con Pesaro abbraccia idealmente tutti: “Brava la squadra che ha lavorato in modo importante. Sono felice per i miei ragazzi che hanno visto premiato il loro impegno, e ovviamente per tutti i nostri tifosi”.

Pierpaolo Marini si gode la serata: “Una vittoria che sognavamo da tanto tempo. Abbiamo dimostrato di essere una squadra vera. Ci siamo uniti davanti ai problemi, prendendoci una vittoria che meritava la squadra e tutta la città. Nelle ultime 4 gare avevo dei problemi al polso ed ero preoccupato e non riuscivo ad essere me stesso. Ora sto bene e sono contento. Siamo tornati noi”.