Libera di sognare la A: la Dole ha davanti una grande occasione

L’occasione è immensa, di quelle che non bisogna farsi scappare. La Rinascita può legittimamente ambire alla serie A, che a Rimini manca dal 99-2000, perché onestamente non ha molto di meno della sua contender, questa Verona che ha trovato la quadra con coach Ramagli ed è riuscita a rifilare un secco 3-0 alla ormai stremata Fortitudo di Caja e Anumba. L’attimo fuggente è figlio di considerazioni che nascono sia dal momento, sia dai precedenti stagionali, sia dal confronto tra i due roster, sicuramente costruiti per stare ai vertici e puntare al salto di categoria.