La Rinascita si riprende Francesco Bedetti

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi (neanche tanto, a dire il vero), poi ritornano”. Senza scomodare troppo Antonello Venditti, la storia tra la Rinascita Basket Rimini e Francesco Bedetti, l’ultimo reduce della Rbr che, scherzi del destino, partì dalla C Gold sei anni esatti fa (3 luglio 2018 la data ufficiale della...rinascita societaria), avrà la sua versione 2.0 visto che l’esterno di scuola Angels, classe 1993 e capitano di RivieraBanca nella stagione 2022-2023, tornerà vestire il biancorosso dopo un anno di “esilio” a Ravenna in maglia OraSì alla corte di Massimo Bernardi, dove comunque si è comportato molto bene (12.6 punti e 4.3 rimbalzi di media).

La società riminese e “Bedo”, che potrà così tornare a indossare il numero 14 di RivieraBanca, hanno infatti trovato l’accordo con la tipologia di giocatore che piace molto al basket intenso di coach Dell’Agnello, anche per compensare il talento che sgorga dalle mani degli altri esterni.

Il ritorno di Bedetti non dovrebbe preclude la permanenza di Masciadri (ma ci mettiamo un condizionale), che potrebbe essere il quarto lungo, con i colpi Camara e Marini ormai perfezionati (si attendono solo gli annunci) e le conferme di Grande e Anumba sull’uscio.

A questo punto si può tranquillamente affermare che il secondo Usa della squadra biancorossa sarà un fortissimo play-guardia con punti nelle mani ma anche capacità difensive, dirottando probabilmente Tomassini o Grande nel ruolo di guardia titolare, con Marini da “3”, Johnson da “4” e Simioni o Camara da numero “5”.

La squadra è quindi fatta: tornando a Bedetti, è uno dei simboli della prima Rinascita, ha conquistato sul campo due promozioni (in B e in A2) da protagonista e anche nell’anno in A2 si distinse per la ferocia agonistica e l’applicazione difensiva, a compensare parzialmente una precisione offensiva dal perimetro sulla quale però “Bedo” ha sempre lavorato molto.