La remuntada dell’Unieuro spezza il magic moment della Dole (81-70)

Un tempo per uno ma alla fine a festeggiare è l’Unieuro, che si tiene il meglio per la fine e si prende il derby (81-70). Rimini rompe presto gli indugi e con l’ispirato Denegri prende il comando delle operazioni. Udom e la coppia Bartoli-Simioni dalla panchina danno grande linfa al gioco della Dole, che arriva in scioltezza a guidare in doppia cifra, anche perchè l’Unieuro si intestardisce nel tiro da tre con risultati modesti (2/14) ma riesce comunque a chiudere all’intervallo a -9 (36-45). Nella ripresa Rbr tocca subito il +14 con la tripla di Simioni, ma poi si inceppa completamente in attacco e Forlì con Zanetti e la tripla di Gaspardo piazza un 9-0 che vale il -5 (45-50). Perkovic mette poi il missile del -2 e poco dopo anche quello del pareggio (57-57) che riaprono completamente il derby alla terza sirena. L’Unieuro mette il naso avanti sull’ennesima tripla del croato e poi allunga con il “2+1” di Pascolo (65-60) che allunga il break di casa a 29-10. La Dole non c’è più, la bomba di Ceccato e il canestro di Josovic spingono Forlì al +10 (72-62 al 35’, break a quota 36-12) e il derby è definitivamente dell’Unieuro.