La Rbr regala una felpa a tutti gli abbonati domenica contro Pistoia

È stata presentata oggi, nella sala stampa del Palasport Flaminio, il “Felpa Day”, iniziativa che si terrà domenica 28 dicembre in occasione dell’ultimo match del girone d’andata con la Estra Pistoia.

Prima della partita verranno consegnate le nuovissime felpe biancorosse ai tifosi che hanno sottoscritto l’abbonamento in estate, un’idea inedita nata dal promotore dell’iniziativa Stefano Carloni di NTS Informatica: “La felpa nasce come una naturale prosecuzione di un modo nostro di vivere il basket. Lo scorso anno avevamo vestito tutto il palazzo con le maglie rosse in occasione del derby con Forlì ed è una strana coincidenza il fatto che quest’anno il Felpa Day arrivi proprio dopo la partita con Forlì. La felpa ha valore simbolico, per ringraziare tutti i tifosi e soprattutto gli abbonati che ci sono sempre, ma anche una maniera per creare qualcosa che potesse rimanere nel tempo e sono molto felice che questa iniziativa sia stata sposata da Rbr, alla quale si sono uniti altri sponsor come Dole e Geko Gold per un investimento importante”.

Domenica 28, prima del match con Pistoia, i tifosi troveranno all’ingresso del Flaminio dei corner divisi per taglia e dovranno mostrare l’abbonamento. Chi non ci sarà invece, già dai giorni successivi, potrà ritirarle nei giorni di apertura della sede, sempre ovviamente muniti di abbonamento e taglia. Sarà consegnata la felpa solo una volta mostrato l’abbonamento: tutti gli abbonati che vogliono ritirare la felpa dovranno essere presenti, non si potrà dunque ritirare la felpa per un altro abbonato. All’interno ci sarà una postazione col roll-up dove fare la foto e ci sarà anche una sorpresa riferita ai bambini.