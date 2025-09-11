La premiata ditta Ogden-Robinson l’arma in più della Dole per arrivare in fondo

RIMINI

ALBERTO FOSCHI

Grande determinazione e impegno costante per aiutare la Dole a raggiungere i suoi importanti obiettivi, mettendosi al servizio del gruppo: ecco le promesse di Mark Ogden e Gerald Robinson, i due americani scelti dalla società per questa stagione e protagonisti della conferenza di presentazione alla Concessionaria Reggini.

Ogden, ala classe 1994, alla sua terza stagione in Italia (ha vestito la maglia della Fortitudo Bologna nel 2022-2023, poi quella della Valtur Brindisi nella scorsa stagione), è entusiasta di queste prime settimane di lavoro: «Lo scorso anno sono rimasto molto colpito dalla competitività di questa squadra, capace di raggiungere la finale play-off e di sfiorare la promozione. Abbiamo un roster molto talentuoso e speriamo di far divertire i tifosi. Io non ho più il fisico dei vent’anni ma proprio per questo devo essere pronto a fare le piccole cose per aiutare la squadra. È davvero un onore essere stato scelto da una società così gloriosa e importante nel panorama italiano, oltre al fatto che mi ha sempre colpito tantissimo il calore del Flaminio e non vedo l’ora di viverlo in prima persona».

Una scelta, quella di unirsi a Rimini, dettata anche dalla presenza del mare: «Vengo dalla California, sono un uomo di mare e la presenza della spiaggia mi ha aiutato a sentirmi a casa, fin da subito».

Un cenno anche all’imminente incontro di Supercoppa contro la Fortitudo, in programma per domani alle 21, al Pala De André di Ravenna (i biglietti saranno in vendita, esclusivamente online su TicketOne e alla Tabaccheria Pruccoli, fino alle 19 di oggi): «Mi fa piacere ritrovare persone che conosco, ma la concentrazione sarà tutta sulla partita. Cercheremo di vincere e di dare subito una gioia ai nostri tifosi».

Dello stesso avviso anche Robinson, alla seconda stagione in maglia biancorossa: «è bello tornare a Rimini e ritrovare tanti amici. Avere la possibilità di ripartire dallo stesso club è importante e mi consente di aiutare i nuovi a integrarsi al meglio. Giocare con Mark è un piacere, sono convinto che insieme faremo grandi cose. Ora dobbiamo impegnarci a trovare la giusta chimica, cercando di vincere il maggior numero possibile di partite».

Un aggiornamento anche sul fronte abbonamenti: «La città ci stupisce sempre – è il commento del responsabile della comunicazione Simone Campanati – e anche questa volta ha dimostrato un calore incredibile. Siamo già arrivati a quota 1.648 abbonamenti: restano soltanto alcuni posti non numerati, mentre sono sostanzialmente esaurite le poltrone numerate, sia rosse che bianche. Confidiamo di raggiungere le 1.800 tessere (il tetto massimo stabilito per questa stagione) in queste settimane. Ringraziamo di cuore tutto il popolo biancorosso, che anche quest’anno sarà il nostro sesto uomo. Ci prepariamo a un’altra stagione di divertimento e sold-out e di questo la società è davvero orgogliosa».