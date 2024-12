La legge di RivieraBanca vale anche per Brindisi (91-78)

Rivierabanca Basket Rimini-Valtur Brindisi 91-78 (17-21, 41-40, 65-60).

RIVIERABANCA: Anumba 6, Grande 2, Tomassini 11, Masciadri 3, Marini 17, Bedetti, Amaroli, Bonfè, Robinson 21, Johnson 13, Simioni 3, Camara 15. All.: Dell’Agnello.

VALTUR: Buttiglione, Arletti 4, Del Cadia, Vildera 17, Fantoma 2, Radonjic 8, Calzavara 12, Ndzie 2, Allen 22, Almeida 11. All.: Bucchi.

In un Flaminio ancora una volta sold out e vestito a festa per la serata Amarcord Anni 90, sono 3118 le persone ad assistere all’ennesima prova di forza di una Rivierabanca Rimini che non vuole svestire i panni della capolista: la dodicesima squadra in stagione a cadere di fronte agli uomini di Dell’Agnello è la Valtur Brindisi del grande ex Piero Bucchi (91-78 il finale). Decisive per i padroni di casa sono le prestazioni di Gerald Robinson (21 punti, 7 assist e 6 rimbalzi), Pierpaolo Marini (17 punti) e Gora Camara (doppia doppia da 15 punti e 10 rimbalzi); doppie cifre anche per Johnson (13) e Tomassini (11), mentre agli ospiti, privi di De Vico e Laquintana, non bastano Allen (22) e Vildera (17).