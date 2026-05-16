La Dole vuole chiudere subito il conto puntando ancora su energia e difesa

Rinascita Basket Rimini
Pierpaolo Marini attacca la difesa di Pesaro foto Fabrizio Morosetti
Pierpaolo Marini attacca la difesa di Pesaro foto Fabrizio Morosetti

L’ipoteca è di quelle grosse. Non solo perché la Dole ora ha non uno, ma - facendo tutti gli scongiuri del caso - ben due match point. E’ di quelle grosse anche e soprattutto per come è arrivato il 2-1 nella serie dei quarti di finale playoff. Disinnescando, anzi asfaltando, il piano di coach Spiro Leka di rinforzare il reparto lunghi con la coppia Miniotas-Smith e il sacrificio del grande ex Jazz Jonhson. Il 41-25 finale alla voce rimbalzi è più che emblematico, ma la differenza non è stata solo sotto le plance. Rimini l’ha vinta con l’energia, con la bava alla bocca, chiudendo ogni minimo pertugio e gettandosi su ogni palla vagante.

Andando al sodo, con l’ottimo 26/38 da due e giocando di squadra anche in attacco, come certificano i sei giocatori in doppia cifra e i punti a referto da tutti e dieci gli atleti impiegati da Dell’Agnello. Lo stesso Leka lo ha evidenziato a caldo nella sala stampa del Flaminio, parlando della Dole come «della squadra più pericolosa e difficile da affrontare del campionato con i suoi sette giocatori in grado di fare montagne di canestri e con medie fra i quasi 9 e i quasi 15 punti a partita ciascuno».

E’ questo uno dei segreti dei biancorossi, un carniere di bocche da fuoco tale per cui c’è sempre qualcuno potenzialmente in grado di bilanciare la giornata no di qualche big. Prima delle schermaglie tattiche e delle soluzioni a tavolino (il coach pesarese si rigiocherà Johnson al posto di Smith o andrà avanti con gli “armadi”?) viene però l’atteggiamento, l’approccio, e lo ribadisce anche Pierpaolo Marini tornando sulla grande prova di giovedì con l’occhio ben proiettato sulla sfida di questa sera. Sulla garaquattro in calendario alle 20.30.

Carica Marini

«Siamo contentissimi di aver vinto garatre ed esserci portati avanti 2-1 nella serie, ma dobbiamo archiviare tutto e pensare subito alla quarta sfida. Ci teniamo l’ottima prestazione corale e la bella distribuzione nei punti che significa che ci siamo passati bene la palla: cosa che non abbiamo fatto a Pesaro, dove non eravamo riusciti ad attaccare la loro difesa, anche perché, venendo da una sconfitta, la Vuelle ha provato in tutti i modi ad arginarci mettendoci le mani addosso e usando il fisico e approfittando del fatto che giocavano a casa loro. Giovedì eravamo invece al Flaminio e anche grazie al supporto del nostro pubblico siamo entrati in campo con una faccia e una marcia diverse» commenta Marini dopo l’ennesima prova da leader con 11 punti, 4 rimbalzi e 4 assist in appena 20 minuti, risparmiando energie preziose nell’ ultimo quarto e mezzo. «In garaquattro dobbiamo ricominciare con la stessa faccia di giovedì e cercare di ripetere prima di tutto quella prestazione difensiva: siamo sempre stati sopra di 15-20 punti, abbiamo gestito con calma, e tenere Pesaro a 70 punti è stato ottimo. Prima di tutto energia e difesa, si riparte da lì».

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