Dole a +2, Unieuro con un rendimento, ma non un percorso, per ora identico a quello dell’anno scorso. Sono passate dieci giornate di campionato in Serie A2 ed è tempo di primi bilanci e primi raffronti con la passata stagione e, facendoli, è curioso notare come le percezioni non siano collimanti con la fredda, ma rigorosa, legge dei numeri. Quelli che dicono che Rimini, al netto della delusione del derby e di qualche perplessità, sta facendo persino meglio dell’inizio del 2025/2026 e che Forlì, pur con un gioco qualitativamente migliore e più frizzante, abbia lo stesso record che deteneva dodici mesi fa. Andiamo a darlo, quindi, questo sguardo a ritroso.

Un anno dopo

Chi sale? Chi scende? Come sempre c’è chi delude e chi sorprende. L’anno scorso, contando anche le partite giocate contro Bergamo che ancora era in lizza in campionato, in vetta alla classifica dopo 10 turni c’era solo la Vuelle Pesaro con 16 punti. Ora ne ha 6 in meno ed è in piena rivoluzione tra “caso Tambone” e ricerca del sostituto di coach Giorgio Valli. C’è, però, chi ha fatto uguale se non peggio: le due rivelazioni delle prime 10 giornate di un anno fa erano Cento (12 punti) e Cremona (5 vittorie). Ora hanno rispettivamente 8 e 6 punti in meno in classifica, così come in deficit sono anche Ruvo di Puglia e Milano, entrambe a -2. Ad avere lo stesso record, invece, sono in tre: Rieti che era partita 7-3 anche nel 025-2026, Cividale e Forlì, con cinque vittorie e altrettanti ko. Già, perché l’Unieuro per ora non sta producendo di più rispetto al passato quando al 10° turno arrivò con 4 vittorie consecutive e dopo avere battuto Ruvo, Mestre e Milano in casa, Brindisi e Torino fuori. Un successo esterno e una sconfitta casalinga in più di oggi: questo è cambiato nei fatti, non la classifica. Vero è, che al di là del gioco già citato, ad essere differenti erano i punti di partenza. L’ultima Unieuro di Antimo Martino in teoria puntava ai play-off o a un play-in alto ed era già a quel punto del campionato poco brillante e deludente. La Forlì di Francesco Nanni non aveva alla base prospettive alte e ha davanti margini di crescita più netti. Chi cresce, invece? Una vittoria in più ce l’hanno Mestre, Brindisi, Fortitudo e proprio Rinascita Basket Rimini, due in più Pistoia e la sorprendente Torino con, per giunta, una gara in meno, mentre a +6 dall’anno scorso e, quindi, con il miglioramento più sensibile, sono non a caso le due capolista, Avellino e Livorno.

Rbr allo specchio

Paragonando le statistiche attuali a quelle di fine torneo, Rimini (che ieri è stata multata dal giudice sportivo di 825 euro per “offese agli arbitri”) fa persino meglio sotto tante voci. La difesa, in primis, coi suoi 72.5 punti subiti contro i 78.5 del 2025-2026, ma la squadra tira anche meglio da due (53% contro 51%), da tre (38% contro 37%), prende più rimbalzi (39.2 contro 36.8) e dà più assist (19.6 contro 17). Il tutto si traduce in un indice di valutazione 94, superiore ai 91.8 dell’anno passato. E quindi cosa c’è che non va? Che non possono “tirare la carretta” così tanto sin d’ora i soliti noti. Serve di più, in primis dalla coppia Demps-Stephens che produce la miseria di 13.4 tiri a partita. Certo, non devono strafare, ma neppure essere così marginali. Sabato a Torino, contro una delle coppie Usa che, al contrario, tira di più (26 conclusioni a gara), il loro apporto servirà eccome. Soprattutto considerando l’incertezza sulle condizioni di Denegri, che ieri in tarda serata si è sottoposto a esami strumentali per valutare il problema fisico accusato contro Cividale, con Rimini che incrocia le dita.

Forlì bifronte