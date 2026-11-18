Dole a +2, Unieuro con un rendimento, ma non un percorso, per ora identico a quello dell’anno scorso. Sono passate dieci giornate di campionato in Serie A2 ed è tempo di primi bilanci e primi raffronti con la passata stagione e, facendoli, è curioso notare come le percezioni non siano collimanti con la fredda, ma rigorosa, legge dei numeri.
Quelli che dicono che Rimini, al netto della delusione del derby e di qualche perplessità, sta facendo persino meglio dell’inizio del 2025/2026 e che Forlì, pur con un gioco qualitativamente migliore e più frizzante, abbia lo stesso record che deteneva dodici mesi fa. Andiamo a darlo, quindi, questo sguardo a ritroso.