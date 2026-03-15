La Dole trionfa e festeggia una storica Coppa Italia (77-58)

La Dole stravince la finalissima con Verona (77-58) e festeggia il primo trofeo della sua storia, la Coppa Italia di A2. Rimini parte benissimo (13-3) ma Verona piano piano entra in partita e pareggia alla prima sirena (15-15). Nel secondo quarto Rbr resta sempre avanti ma non riesce a scappare (43-39 all’intervallo), nella ripresa invece si scatena Marini e finalmente arriva il break (50-40). Nell’ultimo parziale la Dole ha la partita in mano e non se la lascia scappare, dilatando il vantaggio contro una rassegnata Tezenis e finendo in trionfo (77-58)