La Dole si spegne nel finale, Verona vince gara4 e vola in Serie A (75-83)

Verona vince garaquattro ed è promossa in Serie A1 (75-83). Per la Dole tanti rimpianti, soprattutto per gli ultimi cinque minuti, in cui ha smesso completamente di segnare. Il primo quarto inizia nel peggiore dei modi per Rimini (sempre senza l’infortunato Sankare), che soffre la precisione di Verona da tre (terribile 6/6) e finisce per scivolare a -17 a inizio secondo periodo (16-33). Alipiev (14 punti con tre triple) tiene a galla la Dole, che minuto dopo minuto risale la china, aggiusta la mira e comincia la sua rimonta con un 28-13 che di fatto rimette la sfida in equilibrio con la tripla allo scadere di Tomassini (44-46). Nella ripresa arriva subito il pareggio sulla schiacciata di Camara, poi però ci vuole un 9-0 targato Marini-Simioni per concretizzare il sorpasso al 27’ (57-52). Verona però non molla e al 30’ è ancora perfetta parità (61-61). L’ultimo quarto è una lunga, emozionante volata punto a punto: sul 75-75 le due squadre sbagliano tantissimo finchè Zampini, fin lì in serata negativa, piazza due triple consecutive (una di tabella) per il +6 Tezenis. La Dole non ne ha più, non segna praticamente dal 35’ alla sirena e si deve arrendere.