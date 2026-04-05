La Dole si regala una bella vittoria contro Mestre (95-81)

Dole Basket Rimini - Gemini Mestre 95-81 (22-16, 50-38, 74-59)
DOLE: Saccoccia 12, Tomassini 14, Ruggeri, Denegri 9, Sankare 8, Marini 4, Pollone 3, Georgescu, Ronci 2, Simioni 11, Camara 14, Alipiev 18. All.: Dell’Agnello.
GEMINI: Giordano 14, Bechi 7, Porcu, Scarponi 2, Parravicini 1, Stewart Jr. 3, Knight 17, Kadjividi 3, Reggiani 5, Bonacini 7, Aromando 22. All.: Ferrari.
Pasqua vincente per la Dole, che ritrova la vittoria battendo nettamente Mestre (95-81). In vantaggio dall’inizio alla fine, i biancorossi hanno dilatato il vantaggio minuto dopo minuto, con l’ex Alipiev top scorer a quota 18 e un ottimo Saccoccia da 12 punti.