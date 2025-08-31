La Dole si regala il poker con Pesaro

Con un po’ più di fatica e un rilassamento finale, ma la Dole dice quattro su quattro e porta a casa anche il test a porte chiuse con la Vuelle Pesaro. Tante buone cose in attacco, quattro giocatori in doppia cifra, due a 9 e Sankaré a 8, qualche amnesia di troppo dietro. Ma in questo periodo ci sta e domenica prossima si darà l’ultima registrata nello scrimmage di Pistoia prima di iniziare a fare sul serio con la Supercoppa.

Coach Dell’Agnello rimescola le carte e parte con Robinson, Denegri, Sankaré, Leardini e Ogden. A sbloccare la gara è un libero di Miniotas, poi Rimini allunga sul 10-4 spinta da Denegri e Ogden, autori di due belle conclusioni dalla media e due triple. Si sblocca subito anche Sankaré, raccogliendo un super “alley oop” di Robinson e infilando un grande sottomano volante e un’entrata nel traffico. La palla gira già fluida, Rimini gioca in velocità e va a canestro con bella continuità. Pesaro resta in scia con Miniotas e Bucarelli e alla prima sirena il tabellone dice 23-19.

Esce dai blocchi meglio la Vuelle anche nel secondo quarto, con un 7-0 che ribalta tutto sul 23-26. Robinson si sblocca con un lob e una conclusione dalla media, Ogden va in doppia cifra con un gioco da tre punti (il libero non viene “registrato” dal tavolo) e la Dole rimette però la testa avanti. Ora si va a strappi e in equilibrio, con più errori che canestri e all’intervallo lungo si gira sul 40-39 e il primo quarto “perso” della pre-season. Ufficialmente è però parità sul 39-39.

Riapre la sfida Virginio, risponde Tomassini, poi sparano dall’arco anche Tambone e Simioni e si torna a far canestro quasi a ogni azione, con Pesaro che sale sul 46-51. Segna quasi solo Simioni (9 nel quarto), finché Robinson illumina la scena con un assist spaziale a tutto campo al volo dietro la schiena e Leardini riporta la testa avanti. Una bomba da metà campo sulla sirena di Tambone fissa il ribaltone sul 61-62 del tavolo (il 62-62 reale) con cui si entra nell’ultima frazione.

La apre questa volta una tripla di un caldo Leardini, che bissa in contropiede prima che Pollone con un’altra bomba allunghi sul 69-62. Ancora Leardini vola in coast to coast e con la personale doppia cifra nella ripresa autografa il 10-0 di parziale che indirizza definitivamente la gara. Si arriva a 14 di fila, quando Bucarelli ferma l’emoragia con due liberi. Pesaro si rifà sotto con due triple di Virginio e tre punti dell’ottimo Miniotas e serve un libero di Marini a dieci secondi dal gong per blindare questo quarto test. Missione compiuta e precampionato che resta immacolato.