La Dole si regala il poker con Pesaro

DOLE RIMINI 84VUELLE PESARO 80DOLE RIMINI: Robinson 10, Leardini 11, Tomassini 2, Denegri 9, Sankare 8, Marini 6, Ogden 18, Pollone 9, Bonfè, Simioni 12, Georgescu, Della Chiesa. All.: Dell’Agnello.VUELLE PESARO: Trucchetti 11, Panichi 7, Miniotas 18, Bertini, Reginato, Sakine, Imbrò, De Laurentiis 7, Tambone 8, Michelazzo, Virginio 13, Bucarelli 16. Coach: LukaPARZIALI: 23-19, 39-39, 61-62.Con un po’ più di fatica e un rilassamento finale, ma la Dole dice quattro su quattro e porta a casa anche il test a porte chiuse con la Vuelle Pesaro. Tante buone cose in attacco, quattro giocatori in doppia cifra, due a 9 e Sankaré a 8, qualche amnesia di troppo dietro. Ma in questo periodo ci sta e domenica prossima si darà l’ultima registrata nello scrimmage di Pistoia prima di iniziare a fare sul serio con la Supercoppa.