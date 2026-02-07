La Dole si gode la vetta e il Robinson ritrovato

E se fosse Gerald Robinson il valore aggiunto nel momento clou della stagione per la Rinascita? Forse in pochi si ricordavano dell’effettivo peso del play americano nello scacchiere di Dell’Agnello: assente da tre mesi e rientrato da appena due settimane, “GR” è stato subito decisivo a Ruvo di Puglia con 20 punti e 8 assist, dispensando giocate di classe e punendo tutte le scelte della difesa pugliese che, collassata su Denegri (in posizione di play), ha finito per prestare il fianco ai piazzati del numero 22.

La sensazione, nitida, è che questa Dole abbia ancora dei margini di miglioramento notevoli: era importante infatti uscire dalla mini-crisi che le tre sconfitte consecutive avevano causato, ma soprattutto iniziare a ritrovare un nuovo equilibrio, che da qui al rientro di Ogden, previsto nei primi giorni di marzo, sarà la stella polare in casa Rbr. Soprattutto dopo la “botta di fortuna” che ha riportato la Dole al comando della classifica grazie all’annullamento dei risultati di Bergamo, da ieri ufficialmente esclusa dalla A2. Rimini dunque si ritrova al comando con Pesaro, Cividale e Brindisi, e può guardare al futuro con rinnovate ambizioni di Serie A diretta.