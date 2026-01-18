La Dole si arrende a Cremona sotto gli occhi di Marco Bezzecchi: al Flaminio Rimini sconfitta 69-81

Rinascita Basket Rimini
  • 18 gennaio 2026
Marco Bezzecchi riceve la maglia ufficiale della Dole Basket Rimini dalle mani di coach Paolo Carasso (foto Tommaso Morosetti)
Sconfitta tanto pesante quanto inevitabile anche nell’arco di un campionato, sin qui, disputato a grandi ritmi. Si interrompe l’importante e convincente scia di risultati positivi della Dole Basket Rimini.

La squadra di coach Dell’Agnello è stata sovrastata dalla qualità della Ferraroni Juvi Cremona che ha chiuso il match con un largo 69-81.

A rendere ancora più amara la sconfitta c’è il fatto di averla subita davanti al pubblico amico del pala Flaminio dove, tra gli spalti spuntava anche un tifoso d’eccezione: il pilota Aprila di Moto Gp Marco Bezzecchi.

Con l’occasione, proprio la Dole Basket Rimini, per mano dell’allenatore di pallacanestro Paolo Carasso, ha omaggiato “il Bez” con una maglia ufficiale della squadra.

Magra consolazione per il club romagnolo è il titolo di migliori marcatori che, con 14 punti a testa, è andato a due suoi giocatori: Pierpaolo Marini e Gora Camara.

Tabellino

Dole Basket Rimini - Ferraroni Juvi Cremona 69-81 (20-29, 21-14, 19-20, 9-18)

Dole Basket Rimini: Ivan Alipiev 20 (3/6, 4/6), Pierpaolo Marini 14 (3/9, 2/6), Gora Camara 14 (5/9, 0/0), Davide Denegri 11 (2/7, 2/10), Alessandro Simioni 5 (1/3, 1/4), Giacomo Leardini 2 (0/3, 0/1), Luca Pollone 2 (1/2, 0/2), Giovanni Tomassini 1 (0/0, 0/0), Nicolo Ronci 0 (0/0, 0/1), Assane Sankare 0 (0/1, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 34 12 + 22 (Gora Camara 10) - Assist: 16 (Pierpaolo Marini 7)

Ferraroni Juvi Cremona: Gregorio Allinei 10 (2/3, 2/4), Simone Barbante 10 (3/4, 1/2), Kadeem Allen 8 (2/4, 0/2), Vittorio Bartoli 5 (1/4, 1/2)

Tiri liberi: 5 / 5 - Rimbalzi: 13 1 + 12 (Vittorio Bartoli 5) - Assist: 8 (Vittorio Bartoli 4)

