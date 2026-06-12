La Dole schianta Verona e tiene aperta la finale (82-70)

La Dole vince garatre e si porta sull’1-2 nella finale promozione con Verona. Rimini deve rinunciare a Sankare per un problema all’adduttore ma gioca a viso aperto e la partita fila via nel massimo equilibrio, con i biancorossi che provano a scappare sul 41-36 ma vengono subito agganciati all’intervallo (41-41). Nella ripresa due triple di Alipiev ispirano un 7-0 che vale il +8 (53-45), mentre il “missile” di Marini vale un altro 7-0 che porta i biancorossi sul +13 (60-47 al 27’). Verona prova a reagire, torna subito a -8, ma l’energia della Dole è nettamente superiore e ad inizio ultimo quarto è massimo vantaggio sul +18 (70-52). E’ il break decisivo, con i riminesi che controllano senza grossi affanni fino alla fine (82-70).

Domenica alle 20.45 garaquattro con la Dole che ha tutte le intenzioni di pareggiare e conquistare la “bella”.