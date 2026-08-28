La Dole schianta l’Andrea Costa nel primo test stagionale (68-44)

Dole Rimini - Andrea Costa Imola 26-16; 15-10; 23-10; 4-8 (5’)

DOLE: Leardini 12, Tomassini 5, Lenci 4, Denegri 7, Marini 6, Udom 15, Simioni 12, De Gregori 3, Bartoli 2, Della Chiesa, Cadiman 2. All.: Dell’Agnello

ANDREA COSTA: Chessari 4, Saladini 3, Gasparin, Anaekwe 3, Cipolla, Preti 3, Raucci 3, Wiltshire 16, Kouassi 4, Roli 2, Angarica 4, Noferini 2. All.: Dalmonte

Primo test prestagionale per la Dole Rimini che, al PalaSGR di Santarcangelo, affronta la formazione di Serie B Nazionale dell’Andrea Costa Imola. Uno scrimmage nel quale il punteggio è stato azzerato al termine di ogni quarto e che ha visto i locali trionfare nelle prime tre frazioni di gioco (26-16; 15-10; 23-10), dando ottimi segnali alla compagine di coach Dell’Agnello in entrambe le metacampo. Grande protagonista della gara è Leardini, Mvp del match per valutazione (20) e autore di 12 punti (3/3 da due, 2/2 da tre), 5 rimbalzi, 2 assist e 3 palle recuperate. Il top scorer della Dole è il neorarrivato Udom (15 punti e 6 falli subiti), ma in doppia cifra ci va anche l’ex di turno Simioni. Dall’altra parte il top scorer è Wiltshire (16), con qualche problemino in attacco e diverse infrazioni di 24” ma ampie rotazioni per tutti e domani altro derby con la Tema.