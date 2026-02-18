La Dole scarica Robinson: “Non rientra più nel progetto tecnico della squadra”

Dole-Robinson, è tutto finito. La società ha scaricato il play americano, mettendolo fuori rosa. Questa la comunicazione ufficiale: “Dole Basket Rimini comunica che l’atleta Gerald Robinson non rientra più nel progetto tecnico della squadra. Tutti noi riconosciamo le grandi qualità del giocatore e la sua professionalità ma dal momento del suo ritorno in squadra, dopo l’infortunio, sono cambiate alcune dinamiche e gerarchie. La squadra si appresta a vivere un finale di stagione avvincente ed equilibrato e l’imminente rientro in campo di Mark Ogden sarà certamente un valore aggiunto”.