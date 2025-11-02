La Dole sbatte contro la sfortuna: sul parquet di Livorno Rimini perde di un punto 84-83

Scivola via all’ultimo e nella più beffarda delle maniere la vittoria per la Dole Basket Rimini.
Sul parquet della Bi.Emme Service Libertas Livorno, i toscani ottengono una vittoria sofferta di un solo punto: 84-83
In un match tirato fino al suono della quarta sirena, il club romagnolo ha accelerato troppo tardi riuscendo a chiudere in vantaggio solo l’ultimo parziale.
Nulla da fare anche sul versante dei singoli. È sempre Livorno a guadagnarsi anche la soddisfazione del best scorer di serata: Avery Woodson con 27 punti a tabellino.
Bi.Emme Service Libertas Livorno - Dole Basket Rimini 84-83 (13-18, 25-21, 24-16, 22-28)
Bi.Emme Service Libertas Livorno: Avery Woodson 27 (4/6, 5/12), Fabio Valentini 13 (2/4, 3/6), Luca Tozzi 13 (3/3, 1/3), Matthew james Tiby 12 (2/3, 2/7), Niccolo Filoni 11 (5/6, 0/1), Luca Possamai 5 (2/3, 0/0), Matteo Piccoli 3 (0/0, 1/5), Ariel Filloy 0 (0/0, 0/4), Tommaso Fantoni 0 (0/0, 0/0), Mattia Pacitto 0 (0/0, 0/0), Niccolo Gubinelli 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 37 9 + 28 (Matthew james Tiby 10) - Assist: 21 (Fabio Valentini, Luca Tozzi 5)
Dole Basket Rimini: Davide Denegri 18 (2/8, 4/7), Pierpaolo Marini 15 (5/10, 1/3), Giovanni Tomassini 15 (1/4, 3/6), Mark Ogden 13 (1/2, 2/2), Luca Pollone 11 (1/2, 2/3), Alessandro Simioni 7 (2/3, 1/3), Assane Sankare 2 (0/1, 0/0), Gora Camara 2 (1/6, 0/0), Valentin Georgescu 0 (0/0, 0/0), Giacomo Leardini 0 (0/0, 0/0), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)
Tiri liberi: 18 / 24 - Rimbalzi: 36 10 + 26 (Mark Ogden 9) - Assist: 10 (Mark Ogden 3)