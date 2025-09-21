La Dole Rimini parte col piede giusto e per l’Urania non c’è scampo

URANIA MILANO 73 DOLE RIMINI 82WEGREENIT URANIA MILANO Taylor 16 (5/8, 1/7), Gentile ne, Amato 9 (0/3, 3/8), Lupusor 10 (2/3, 2/3), Gamble 6 (3/6, 0/2), Rashed ne, D’Almeida 15 (4/9), Bracale ne, Lo Martire ne, Abega, Cavallero 11 (3/6, 1/2), Sabatini 6 (2/3 da tre). All.: Cardani.DOLE BASKET RIMINI Leardini 2 (1/2, 0/1), Tomassini 11 (1/3, 3/6), Denegri 9 (0/1, 3/5), Sankare 5 (1/2, 1/2), Marini 14 (4/7, 2/5), Ogden 10 (1/2, 2/3), Pollone 11 (1/1 3/10), Della Chiesa ne, Robinson 4 (2/8, 0/3), Simioni 16 (2/3, 3/4), Camara ne, Della Chiesa ne. All.: Dell’Agnello.ARBITRI Bartoli, Roiaz e Di Martino.PARZIALI 20-20, 33-44, 47-67.TIRI LIBERI Milano 12/15, Rimini 5/6.TIRI DA DUE PUNTI Milano 17/35, Rimini 13/29.TIRI DA TRE PUNTI Milano 9/25, Rimini 17/39.La Dole comincia con il passo della “grande” la propria stagione, espugnando senza affanni (tolto un rilassamento nel finale) l’Allianz Cloud Arena e, soprattutto, meritandosi quel piccolo aiutino da parte della Dea Bendata che non guasta mai.