La Dole Rimini concede la risoluzione del contratto a Grande

Ora è ufficiale: Rbr Rimini accontenta Alessandro Grande e gli concede la risoluzione del contratto, al culmine di settimane piuttosto tese e non prive di polemiche: “Dole Basket Rimini - si legge in una nota - comunica di aver accolto la volontà dell’atleta Alessandro Grande di risolvere anticipatamente il contratto in essere per la stagione sportiva 2025/26. Rinascita Basket Rimini rende noto che sia il giocatore che il nuovo Club hanno completamente soddisfatto le richieste della società e deciso quindi di formalizzare la rescissione del contratto. Ringraziamo Alessandro per i due anni trascorsi con noi, durante i quali si è distinto per impegno, serietà e professionalità. Pur non entrando nel merito delle scelte personali del giocatore, ribadiamo che il nostro progetto debba essere condiviso, amato e scelto con piena convinzione da chi ne fa parte”.