La Dole Rimini a un passo dal lungo ex Forlì DeShawn Stephens

Una brusco cambio di rotta, classico delle trattative con i giocatori stranieri. All’ultimo miglio, quando sembrava ormai tutto fatto, è saltato l’accordo con il canadese Kalif Young, ma la Dole non ha perso tempo e ha virato decisa su DeShawn Stephens, centro dalle spiccate caratteristiche verticali già visto in Italia a Forlì, dove è arrivato in corso d’opera e si è messo in luce con medie di tutto rispetto (14.6 punti e 7.6 rimbalzi). Manca soltanto l’ufficialità ma dovrebbe essere lui a questo punto il “5” titolare della Dole, mentre l’ala piccola Cameron Reynolds resta in pole per il secondo spot Usa.

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