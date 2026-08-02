La Dole Rimini a un passo dal lungo ex Forlì DeShawn Stephens

Rinascita Basket Rimini
  • 02 agosto 2026
DeShawn Stephens contro Alessandro Simioni nel derby del Flaminio morosetti
DeShawn Stephens contro Alessandro Simioni nel derby del Flaminio morosetti

Una brusco cambio di rotta, classico delle trattative con i giocatori stranieri. All’ultimo miglio, quando sembrava ormai tutto fatto, è saltato l’accordo con il canadese Kalif Young, ma la Dole non ha perso tempo e ha virato decisa su DeShawn Stephens, centro dalle spiccate caratteristiche verticali già visto in Italia a Forlì, dove è arrivato in corso d’opera e si è messo in luce con medie di tutto rispetto (14.6 punti e 7.6 rimbalzi). Manca soltanto l’ufficialità ma dovrebbe essere lui a questo punto il “5” titolare della Dole, mentre l’ala piccola Cameron Reynolds resta in pole per il secondo spot Usa.

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