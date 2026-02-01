La Dole rientra in pista: a Ruvo di Puglia si impone 86-94

La Dole torna a respirare!

Scesa nel tacco di Italia proprio con l’intento di interrompere il filotto di risultati negativi delle ultime settimane, la squadra allenata da coach Dell’Agnello ha messo in campo il giusto spirito e la tenacia richiesta in queste situazioni e ha ottenuto un’importante vittoria per 86-94 contro i padroni di casa del Crifo Wines Ruvo di Puglia.

Buone impressioni anche dai singoli in casa Rimini, Robinson ha chiuso il match con 20 punti personali; seguito dal compagno Camara a quota 16. Pur sempre pochi per aggiudicarsi il best scorer di serata che va, invece, all’ala statunitense avversari Pierre Brooks Li: 22 punti per lui.