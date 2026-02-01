La Dole rientra in pista: a Ruvo di Puglia si impone 86-94

Rinascita Basket Rimini
  • 01 febbraio 2026
Ivan Alipiev, Dole Basket Rimini
Ivan Alipiev, Dole Basket Rimini

La Dole torna a respirare!

Scesa nel tacco di Italia proprio con l’intento di interrompere il filotto di risultati negativi delle ultime settimane, la squadra allenata da coach Dell’Agnello ha messo in campo il giusto spirito e la tenacia richiesta in queste situazioni e ha ottenuto un’importante vittoria per 86-94 contro i padroni di casa del Crifo Wines Ruvo di Puglia.

Buone impressioni anche dai singoli in casa Rimini, Robinson ha chiuso il match con 20 punti personali; seguito dal compagno Camara a quota 16. Pur sempre pochi per aggiudicarsi il best scorer di serata che va, invece, all’ala statunitense avversari Pierre Brooks Li: 22 punti per lui.

Tabellino

Crifo Wines Ruvo di Puglia - Dole Basket Rimini 86-94 (20-24, 21-26, 22-23, 23-21)

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Pierre Brooks ii 22 (4/9, 2/5), Samuele Miccoli 13 (3/6, 2/4), Mihajlo Jerkovic 12 (1/2, 3/5), Russ Smith 11 (1/3, 2/6), Scott Ulaneo 10 (4/6, 0/0), Aleksa Nikolic 6 (3/5, 0/0), Thomas Reale 6 (1/1, 1/3), Bernardo Musso 4 (1/1, 0/4), Micheal Anumba 2 (0/0, 0/0), Giacomo Granieri 0 (0/0, 0/0), Filippo Di zanni 0 (0/0, 0/0), Jacopo Borra 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 25 - Rimbalzi: 28 7 + 21 (Samuele Miccoli 5) - Assist: 14 (Samuele Miccoli 6)

Dole Basket Rimini: Gerald Robinson 20 (4/7, 4/5), Gora Camara 16 (5/6, 0/0), Assane Sankare 12 (4/4, 1/3), Davide Denegri 11 (0/2, 3/9), Giovanni Tomassini 9 (4/5, 0/4), Alessandro Simioni 8 (4/7, 0/1), Luca Pollone 5 (1/2, 1/1), Stefano Saccoccia 5 (1/2, 1/3), Giacomo Leardini 4 (2/3, 0/0), Ivan Alipiev 4 (2/4, 0/4), Thomas Della chiesa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 38 15 + 23 (Assane Sankare 11) - Assist: 21 (Gerald Robinson 8)

