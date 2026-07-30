La Dole punta sul talento di Matteo Lenci

Un prospetto dalla Serie A a Rimini: Matteo Lenci è un nuovo giocatore della Dole. Nato a Camaiore l’8 ottobre 2007, Lenci è un atleta dal fisico longilineo (202 cm per 82 kg), capace di sfruttare il tiro da tre punti per aprire il campo giocando sia da ala piccola che da ala forte. Prodotto del vivaio di Lucca, si mette in mostra nella stagione 2023/24, nella quale supera i 20 punti di media in Under 17 Eccellenza e fa l’esordio in serie B Interregionale: le prestazioni attirano l’attenzione della Virtus Bologna con cui disputa, nella stessa stagione, l’Adidas NextGen Tournament dell’Eurolega, misurandosi con prospetti di livello europeo e mettendo a referto 9 punti e oltre 3 rimbalzi medi. Il trasferimento in Emilia diventa definitivo nella stagione successiva: con le Vu Nere gioca due stagioni di Under 19 Eccellenza a 11 punti di media, migliorando il suo score nella ANGT (quasi 13 punti) e disputando anche la NextGen Cup di LBA, conquistandola da protagonista nella stagione 2025/26 con 11,8 punti e 3,4 rimbalzi a partita, il 50% da due e il 34% da tre.