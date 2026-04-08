La Dole piega Pistoia alla distanza (84-90)

La Dole sbanca Pistoia. Pur senza uno straniero (Porter debutterò domenica contro l’Urania) i biancorossi piegano i toscani alla distanza, dopo una partenza così così. L’Estra, infatti, chiude il primo quarto sul 25-17, ma già nel secondo parziale Rimini rimette a posto la situazione (42-44). Ripresa equilibrata con la Dole sempre in leggero vantaggio fino al 72-75, quando sale in cattedra Marini che segna 7 punti di fila e firma il break che porta i biancorossi al +9 sulla tripla di Tomassini (76-85 al 36’). Nel finale Rimini gestisce il vantaggio e chiude 84-90